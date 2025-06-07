السبت 07 يونيو 2025
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خارج الحدود

سرايا القدس توقع قوة تابعة لجيش الاحتلال في كمين محكم

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

 قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صادر عنها اليوم السبت، إنها قصفت تجمعا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين بمحيط منطقة السطر الشرقي شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

سرايا القدس تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي 

وأضافت سرايا القدس:  "أوقعنا بكمين محكم قوة صهيونية تحصنت بمنزل بتل الزعتر بمخيم جباليا وفجرنا بها عبوات وقذائف"

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سرايا القدس وكتائب القسام تقصفان مركزا لجنود الاحتلال بخان يونس

وبالأمس الجمعة ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية، أن أكثر من 10 جنود إسرائيليين أصيبوا في حدث أمني في شمال قطاع غزة.

خسائر جيش الاحتلال 

ويأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه، عن مقتل وإصابة 9 جنود في تفجير منزل مفخخ بخان يونس.

وقال رئيس الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، تعليقا على قتل المقاومة 4 من جنود الاحتلال في خان يونس إن ثمن الحرب باهظ جدا وهذه ساعة حزن، لكنها أيضا ساعة التزام كبير بالوقوف خلف الجنود.

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سرايا القدس قوات الاحتلال جباليا

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