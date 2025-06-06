الجمعة 06 يونيو 2025
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خارج الحدود

110 شهداء، حصيلة ضحايا مراكز توزيع الغذاء في غزة

غزة
غزة

ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة،  أن 110 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب 583، فيما فقد 9 أخرين، وذلك بعد أن أطلقت عليه قوات الاحتلال النار خلال محاولتهم الحصول على الغذاء من مراكز "المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية" بدء من 27 مايو الماضي.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت مستشفيات غزة، مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، استشهاد 52 فلسطينيا،  بينهم أطفال وصحفيون، في قصف إسرائيلي على مناطق عدة في القطاع، في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية تنفيذ عدد من العمليات ضد جيش الاحتلال.

ورفعت تكبيرات عيد الأضحى في قطاع غزة بالتزامن مع دوي القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق مختلفة من القطاع، حيث استهدف جيش الاحتلال بغارات وقصف مدفعي وسط وشمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال شمال غربي مدينة خان يونس، كما تحدث مراسل الجزيرة عن تحليق منخفض للطيران الحربي الإسرائيلي وإطلاق نار كثيف على المناطق الشمالية من المدينة.

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنسف منازل سكنية في القرارة، شمال شرق مدينة خان يونس، كما استهدف بقصف مدفعي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي جيش الاحتلال

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