إقبال متوسط على شواطئ غرب ووسط الإسكندرية بثانى أيام عيد الأضحى

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم السبت، إقبالا متوسطا من قبل المواطنين، وزوار المحافظة، وسط هدوء نسبي للأمواج فى القطاعين الشرقي والغربي.

وحرص مسؤولو الشواطئ على إجراء جولات ميدانية بالشاطئ، لمتابعة التزام العاملين وتنفيذ التعليمات المنصوص عليها، بالإضافة إلى التشديد على عدم إلقاء القمامة والحفاظ على المظهر الجمالى للشواطئ في الإسكندرية.

وأكدت إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، أن هناك هدوءا نسبيا للأمواج في القطاع الشرقي، وتم رفع الرايات الخضراء، وفي القطاع الغربي والعجمي تم رفع الرايات الصفراء.

وأضافت أن نسبة الإشغال للمواطنين في القطاع الشرقي تتراوح بين ٥٠% إلى ٨٠%، وبالقطاع الغربي نسبة الإشغال بين ٢٥%، وهناك إقبال متوسط من قبل المواطنين وزوار المحافظة على الشواطئ

ونبهت إدارة السياحة والمصايف على المصطافين بضرورة اتباع التعليمات والإرشادات التي منها الإبلاغ عن المطالبة بدفع الإكراميات إلى جانب الاستماع إلى تعليمات فرق الإنقاذ وعمل برج المراقبة حتى لا يحدث حالات غرق.

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