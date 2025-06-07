ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم إلى 56 شهيدا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، باستشهاد 56 فلسطينيا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي وقت سابق من اليوم السبت، سقط 32 شهيدًا في قطاع غزة، جراء سلسلة غارات عنيفة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، وفق ما أفادت به مصادر طبية.

واستهدفت الغارات منازل ومناطق سكنية ومرافق مدنية، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم نساء وأطفال، في وقت تواصل فيه طواقم الإسعاف والإنقاذ جهودها لانتشال المصابين والجثث من تحت الأنقاض.

ويأتي هذا التصعيد في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعاني منها سكان القطاع، وسط نزوح واسع للعائلات وتفاقم الأزمة في الخدمات الصحية والمعيشية نتيجة الحصار المستمر والتدمير المتواصل للبنية التحتية.

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