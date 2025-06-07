السبت 07 يونيو 2025
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محافظات

ضبط 156 شيكارة دقيق بلدي وتحرير 311 مخالفة في حملات بالدقهلية

وكيل تموين الدقهلية
وكيل تموين الدقهلية يقود الحملات، فيتو

 شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، حملات مكثفة تمكنت من ضبط 156 شيكارة دقيق بلدي وتحرير 311 مخالفة في أيام عيد الأضحي.

ضبط 156 شيكارة دقيق بلدي وتحرير 311 مخالفة في أيام عيد الأضحي 

 وذلك في ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، باستمرار الحملات التموينية التفتيشية والرقابية اليومية، التي تجري بالتنسيق بين محافظة الدقهلية، ووزارة التموين، لمتابعة الالتزام بالمعايير، وحماية حقوق المستهلكين، والتصدي لكافة أشكال المخالفات والتلاعب بالأسعار والسلع، واستمرار الحملات التفتيشية على المخابز والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للمواصفات.

ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة 

قاد الحملة المحاسب علي حسن وكيل وزارة تموين الدقهلية حملة، استهدفت الأسواق والمحلات التجارية والمخابز بالمراكز والمدن على مستوى المحافظة، وقد أسفرت هذه الجهود الرقابية عن ضبط 120 كيلو من اللحوم وتحرير محاضر ذبح خارج المجازر، ففي منية النصر تمكنت الحملات من ضبط كميات من اللحوم التي غير مطابقة للاشتراطات الصحية وتم ذبحها بطرق غير قانونية خارج السلخانات المعتمدة.

ضبط 152 شيكارة دقيق بلدي مدعوم

 وخلال الحملة تم ضبط 152 شيكارة دقيق بلدي مدعوم وتحرير محضر بمركز السنبلاوين، كما تم ضبط التصرف في 4 شيكارة في شربين، وتحرير 4 محاضر، باجمالي التصرف في 156 شيكارة دقيق بلدي مدعوم، في مخالفة تموينية لتداول الدقيق المدعم المخصص لإنتاج الخبز البلدي للمواطنين، وتحرير 155 مخالفة خلال الحملة.

تحرير 151 مخالفة متنوعة

كما تم تحرير 151 مخالفة متنوعة، ففي مجال الأسواق والمخابز، شملت نقص الأوزان، عدم الإعلان عن الأسعار، وجود سلع منتهية الصلاحية، وعدم وجود شهادات صحية، وفي مجال قطاع المخابز تم تحرير عدد من المحاضر تشمل نقص الوزن وعدم جودة الخبز وغير مطابقة للمواصفات القياسية، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم.

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