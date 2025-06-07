سيد رجب ينضم لفريق أبطال مسلسل ابن النادي

كشفت الشركة المنتجة عن انضمام الفنان سيد رجب لطاقم فريق وأبطال مسلسل الكوميديا «ابن النادي» المقرر طرحه قريبا عبر منصة شاهد الرقمية.

مسلسل ابن النادي

ويأتي مسلسل ابن النادي من بطولة الفنان أحمد فهمي ومن إنتاج طارق الجنايني، ويعرض خلال الفترة القادمة، ومازالت اختيارات الجهة الإنتاجية مستمرة للاستقرار على باقي أعضاء العمل.

ويشهد المسلسل عودة أحمد فهمي للدراما من جديد بعد غياب عامين، حيث قدم عام 2023 مسلسل “سفاح الجيزة”، الذي حقق نجاحا كبيرًا حينها.

قصة مسلسل ابن النادي

ونوهت منصة شاهد الرقمية عن العمل وتدور قصته حول شاب ثلاثيني يدعي عمر الششتاوي، ينتمي لأسرة ثرية ومن اصول عريقة لكن تتعرقل حياته وتنقلب رأسا على عقب حتى يصل به الأمر إلى أن يجد نفسه وسط عالم الكورة بكل ما يخفيه من واقـع وتحديات.. ويندرج العمل تحت تصنيف الكوميديا والدراما.

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