تحرير أكثر من 65 ألف مخالفة مرورية على الطرق خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة جهودها المكثفة لضبط المخالفات وتطبيق القانون على قائدي المركبات.

مخالفات مرورية متنوعة أعلى الطرق خلال 24 ساعة

وأسفرت الحملات المرورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 65806 مخالفة مرورية متنوعة، وجاءت أبرز هذه المخالفات 835 مخالفة سير بدون تراخيص، 17 دراجة نارية مخالفة، 52909 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 11 مخالفات لمواقف عشوائية، ومخالفات استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، 9 مخالفات شروط التراخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تكثيف الحملات المرورية بجميع الطرق والميادين، والعمل على تيسير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط، إلى جانب الحد من الحوادث.

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