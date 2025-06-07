المنشآت والمطاعم السياحية تنظم دورة تدريبية في مجالات صحة وسلامة الغذاء

نظمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجورى رئيس الغرفة، وتحت إشراف المهندس برج توماسيان نائب رئيس الغرفة والمشرف على التدريب بالغرفة، دورة تدريبية مكثفة تحت عنوان صحة وسلامة الغذاء - مستوى السوبرفايزر،، بمشاركة 45 متدربًا من العاملين بعدد من المطاعم والمنشآت السياحية الكبرى، وذلك في إطار استراتيجيتها لتأهيل وتطوير الكوادر العاملة بقطاع السياحة والمطاعم.

خطوات غرفة المنشآت والمطاعم السياحية لتدريب العاملين

من جانبه أكد المهندس برج توماسيان، نائب رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية استمرار الغرفة في تنظيم البرامج المتخصصة والدورات الفنية، بهدف تعزيز قدرات العاملين والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للزبائن، بما يسهم في تحقيق معادلة الجودة والثقة التي يعتمد عليها قطاع السياحة المصري.

وشدد توماسيان على أهمية تنمية العنصر البشري، وتأهيل وتدريب العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية مؤكدًا على إنه لم يعد خيارًا ثانويًا، بل يمثل استثمارًا استراتيجيًا مباشرًا في حاضر ومستقبل السياحة المصرية، التي تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتتبوأ مكانتها العالمية المستحقة.

مستوى إشرافي وتأهيل عملي في بيئة مطبخية حقيقية

أدار الدورة التدريبية الدكتور أسامة عباس، أحد المتخصصين في مجال سلامة الغذاء، مستخدمًا أدوات تدريب حديثة وفنية قدمتها الغرفة،، أشرف على التنسيق والتنفيذ بهاء الدين عبد الستار مسؤول التدريب بالغرفة، والذى أكد على أهمية تمكين العاملين في القطاع من أدوات الوقاية والتأمين الغذائي، تماشيًا مع معايير الجودة الدولية وتوجهات الدولة في دعم السياحة الآمنة.

محاور عملية ومهارات قيادية للمشرفين

ركزت الدورة على رفع كفاءة المشرفين عبر محاور علمية وعملية، شملت:

• المفاهيم الأساسية للصحة وسلامة الغذاء.

• تصنيف وتحليل المخاطر (بيولوجية، كيميائية، فيزيائية).

• نظم النظافة الشخصية والتعقيم.

• التخزين الآمن، وضبط درجات الحرارة.

• تطبيق نظام HACCP في المطاعم.

• الرقابة الداخلية اليومية، وخطط الطوارئ.

شهادات معتمدة وخطوة نحو جودة أعلى

شهدت الدورة تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، وحققت نسبة نجاح بلغت 100% من إجمالي المتدربين، وحصل المشاركون على شهادات معتمدة من غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تؤهلهم للقيام بأدوار إشرافية فعالة داخل مطاعمهم ومنشآتهم، مما يعزز بيئة العمل الآمنة ويضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية والرقابية.

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