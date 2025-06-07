نص إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة ضرب مسن حتى الموت بالطالبية

أحالت نيابة الجيزة عاطلين للمحكمة الجنائية بتهمة ضرب مسن حتى الموت، أثناء مشادة كلامية بينهما، بعدما منع الأخير دخول أحد المتهمين للعقار الذي تقطن فيه زوجته العرفية في منطقة الطالبية بالجيزة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين "ع.أ"، و"ر.م"، في يوم 14 أبريل الماضي بدائرة قسم الطالبية، تعدوا بالضرب عن طريق العمد المجني عليه "محمد ع"، بأن سددا له المتهمان عدة ضربات بأيديهما استقرت بمنطقة الرأس أحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته ولم يقصدا من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته.

وكشفت التحريات أن المتوفى تقابل مع المتهم الأول "ع،ا"، ونشبت بينهما مشادة كلامية فيما بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام الأخير بالتعدى على المتوفى، وتمكن المتهم الثاني "ر" من فض المشاجرة، ولم تتوصل التحريات إلي صحة قيام المتهم الثاني بالتعدي على المتوفى في الواقعة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي الموقع على المجني عليه، أن الإصابات الموصوفة بالوجه إصابات رضية حيوية حدثت من المصادمة بجسم صلب أيا كان نوعه، وتعزي الوفاة إلى الحالة المرضية المشاهدة والموصوفة مفصلا بالمعمل الطبي بأن الانفعال النفسي والجسماني المصاحب للمشاجرة أدى إلى زيادة العبء على القلب مما أدى إلى حدوث أزمة بالقلب وتوقف والوفاة.

وأنكر المتهمان أمام جهات التحقيق اتهام القتل، مؤكدَين أن ما حدث كان مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي دون نية للقتل، مؤكدَين أن المجني عليه منعهما من دخول العقار بدعوى وجود علاقة غير شرعية بين المتهم الأول وامرأة تقيم به، وهو ما نفاه المتهم، مؤكدا أنه متزوج منها عرفيا.

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