تشييع جثمان طالبة سقطت من الطابق السابع بالدقهلية

شهدت مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية مصرع طالبة سقطت من الدور السابع أثناء قيامها بتعليق ستارة وشيع أهالي ميت غمر الجثمان وسط حالة من الحزن.

مصرع طالبة سقطت من الدور السابع بميت غمر

وكانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع طالبة سقطت من الدور السابع من منزلها في ميت غمر.

كانت بتعلق ستارة وسقطت

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف الي موقع الحادث وبالفحص تبين مصرع الطالبة روان وائل، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، إثر سقوطها من الطابق السابع، أثناء قيامها بتركيب ستائر العيد في منزلها بشارع بورسعيد في مدينة ميت غمر.



وهرع المواطن طارق الجيزاوي، فور سماعه صراخها إلى مكان الحادث وحاول إنقاذها بينما كانت متعلقة بالشرفة. وقف الجيزاوي أسفلها بهدف أن تسقط عليه لامتصاص الصدمة، مما أسفر عن تعرضه لكسور بالغة تستدعي تدخلًا جراحيًا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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