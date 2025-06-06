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التضامن تنظم عددا من الفعاليات بمركزي استقبال أبناء العاملين بديوان الوزارة

وزارة التضامن الاجتماعي،
وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو
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نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المركز القومي للثقافة التابع لوزارة الثقافة عددا من الفعاليات احتفالا بعيد الأضحى المبارك بمركزي استقبال أبناء العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت منى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة أن الاحتفالات تضمنت تنفيذ عدد من  الأنشطة التي تساعد على تنمية مهارات وثقل خبرات الأطفال الحياتية وتعزيز قيم التسامح والتعاون وتنمية مهاراتهم الإبداعية والفنية، فضلا عن تعزيز التواصل بين الأطفال والميسرات وتوفير بيئة تعليمية وتربوية محفزة وتعريف الأطفال بالشعائر الدينية.

 

الجوانب الإبداعية

 

 وأوضحت الدكتورة هانم عمر مدير الإدارة العامة لشئون الطفل أن الاحتفالية تضمنت العديد من الفقرات مثل فقرة الاراجوز والرسم علي الوجه واشتراك الأطفال تحت إشراف الميسرات فى  صنع  مجسمات خاصة بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك وباستخدام مواد بسيطة تعمل على تعزيز خيال الأطفال والتركيز على الجوانب الإبداعية  لخلق  بيئة تعليمية متكاملة.

 

مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي

 

الجدير بالذكر أن مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي يعد أول نموذج يأخذ بالمنهج الياباني فى التعلم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويضم المركز 4 فصول تستقبل الأطفال من سن 4 شهور وحتى  6 سنوات، ويتسع  لاستقبال 77 طفلًا، وقد تم تأسيس المركز وفقًا للمعايير والمقاييس التي تتفق مع النموذج الياباني.

كما يضم عيادة تقدم خدمات وقائية وعلاجية وكشوفات دورية للأطفال، ومنطقة خضراء مخصصة للألعاب وتتميز بأنها صديقة للبيئة ومزودة بعدد من الألعاب وفق أحدث المعايير.

ويقوم على المركز  مجموعة من الاخصائيين المدربين على أحدث المناهج فى التعامل مع الطفل وتم التعاون مع هيئة التعاون الدولي "جايكا" فى تطبيق  أحدث مناهج التعلم للأطفال  عبر البرامج والأنشطة الدراسية ومن خلال التطبيقات الخاصة وفق نظام التعليم الياباني، باستهداف تحقيق الاستثمار فى البشر وتنمية مهارات وقدرات الطفل.

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