السبت 07 يونيو 2025
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محافظات

الشوارع غرقت في الصرف، حل مشكلة طفح خط الطرد بقرية دماص في الدقهلية

جانب من إصلاح خط
جانب من إصلاح خط الصرف بدماص، فيتو

شهدت قرية دماص التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية غرق عدد من الشوارع في مياه الصرف الصحي وتقدم الأهالي بالعديد من الشكاوي واستجابت رئاسة ميت غمر للعمل على الحل.

وذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،بشأن المتابعة المستمرة لكافة الأعمال بكافة القطاعات بمدينة ميت غمر.
 

علي الفور كلف اللواء انور عثمان رئيس مركز ومدينه ميت غمر  فريق العمل الميداني بقيادة السيد فاضل نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وذكية حسن- رئيس الوحدة المحلية بدماص، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحضور المهندس قاسم عبدالسلام.

 

جاء ذلك بالاستجابة الفورية الواردة لرئاسة المركز بعمل اللازم نحو تكثيف عملية الكسح بقرية دماص وذلك بسبب طفح خط الطرد بمنطقة  الكوبري الخشب باستخدام جرارات الكسح  وسيارة الكسح الكبيرة الخاصة برئاسة مركز ومدينة ميت غمر  وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بميت غمر، وما زال العمل مستمرا حتى استكمال كسح تجمعات المياه. 

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