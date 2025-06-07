عروض فنية وهدايا بمراكز شباب الدقهلية في ثاني أيام عيد الأضحى (صور)

شهدت مراكز الشباب على مستوى محافظة الدقهلية، توافد الآلاف من النشء والشباب والمواطنين وإقبالا كبيرا لم تشهده مراكز الشباب بالدقهلية، اليوم السبت، بعد أن تردد على مسامع النشء والشباب مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، وما شاهده المواطنين من فعاليات وبرامج متنوعة كثيفة، وعروض فنية وعرائس وألعاب وفقرات سحريه تنفذ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بالهيئات الشبابية والرياضية بالشباب والرياضة بالدقهلية.

تطوير منظومة العمل بالشباب والرياضة، بتطوير البنية التحتية

جاء الإقبال الكبير على مراكز الشباب على مستوى محافظة الدقهلية، فى إطار الرؤية البعيدة لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي عمل على تطوير منظومة العمل بالشباب والرياضة، بتطوير البنية التحتية، ونظرته الثاقبة بتأهيل العنصر البشري الذي يعمل فى هذه المنشآت الشبابية والرياضية، فأصبحت بحق مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية قادرة على جذب النشء والشباب بل والأسرة المصرية كلها.

تتضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة، العديد من الفقرات والبرامج ومهرجانات وهدايا وألعاب، وتشمل فقرات: ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، وفقرة الساحر والعرائس وفقرات غنائية يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من نزول حمامات السباحة، والملاهي والألعاب الترفيهية وتنس الطاولة والبلياردو وكرة قدم والألعاب إلكترونية.

فتح مراكز الشباب على مستوى المحافظة أمام النشء والشباب والمواطنين مجانا

من جانبها أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على فتح مراكز الشباب على مستوى المحافظة أمام النشء والشباب والمواطنين مجانا خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، وتوفير كافة الخدمات لهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لكى يستفيدوا من أنشطة مراكز الشباب على مستوى قرى ومدن المحافظة، والمتابعة المستمرة لسيادتها من خلال غرفة عمليات مركزية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.

مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب حوالى 426,300 ألف موزعين على اكثر من 400 هيئة شبابيه

وفي نفس السياق شهدت مراكز الشباب بالدقهلية، بالأمس إقبالًا كبيرًا، فى أول أيام العيد، حيث بلغت الأعداد أثناء أداء صلاة العيد بالمساحات والملاعب المخصصة بمراكز الشباب حوالى 728,700 ألف مصلي، وبلغ عدد المترددين على مراكز الشباب بالدقهلية للمشاركة في فعاليات وأنشطة وبرامج مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب حوالى 426,300 ألف موزعين على أكثر من 400 هيئة شبابية بواقع 19 إدارة شباب فرعية بالدقهلية.

استراتيجية وزارة الشباب والرياضة مراكز خدمة مجتمعية قادرة على جذب النشء والشباب والمواطنين

الجدير بالذكر أن مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب تأتي للعام الرابع على التوالي، بعد النجاح الذي حققته في الثلاثة أعوام الماضية، من إستقبال المواطنين ومشاركتهم في الفعاليات والأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب، تأكيدًا على استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية قادرة على جذب النشء والشباب والمواطنين، فى إطار توجيهات القيادة السياسية الحكيمة نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية المستدامة 2030.

العيد أحلى بمراكز الشباب

تأتى تنفيذ مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" بالشباب والرياضة بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور خالد مسعود وكيل أول الوزارة ـ رئيس قطاع الشباب، والدكتور سيد حزين وكيل الوزارة ـ رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.