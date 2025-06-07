حجاج الجمعيات الأهلية يرمون الجمرات في أول أيام التشريق

بدأ حجاج الجمعيات الأهلية التوجه إلى جسر الجمرات لأداء نسك رمي الجمرات في أول أيام التشريق، وذلك وفق الترتيب الشرعي، حيث بدأوا بـالجمرة الصغرى، تلتها الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة الكبرى، وقد رُميت كل منها بسبع حصيات متتابعات مع التكبير عند كل حصاة.

عمليات تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات

وأكد أيمن عبدالموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن عمليات تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات تمت بسلاسة وفق خطط زمنية مرنة، تراعي توزيع الحشود وتفادي الزحام، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

الحالة العامة للحجاج

وأوضح أن فرق الإشراف تؤدي دورها بكفاءة عالية، من حيث التوعية بالترتيب الصحيح للمناسك، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير وسائل الراحة والرعاية الصحية اللازمة، لافتا إلى أن الحالة العامة للحجاج مطمئنة، ولم تُسجَّل أي حالات طارئة حتى الآن.

ومن المقرر أن يواصل الحجاج رمي الجمرات في اليومين القادمين (الثاني والثالث من أيام التشريق)، مع إمكانية التعجل لمن يرغب في مغادرة منى بعد إتمام الرمي في ثاني أيام التشريق.

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