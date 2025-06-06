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محافظات

مراكز الشباب بالبحيرة تستقبل المواطنين أول أيام عيد الأضحى (فيديو وصور)

ملاهي مراكز الشباب
ملاهي مراكز الشباب بالبحيرة، فيتو

شهدت عدد من الملاهي بمراكز شباب محافظة البحيرة إقبالًا ضعيفًا من مواطني المحافظة خلال الساعات الأولى من عيد الأضحى على غير العادة، وقامت مديرية الشباب بالبحيرة بتهيئة وإعداد مراكز الشباب لاستقبال المواطنين ضمن مبادرة العيد احلى خلال أيام العيد.

اقبال ضعيف على ملاهي مراكز الشباب بالبحيرة، فيتو
إقبال ضعيف على ملاهي مراكز الشباب بالبحيرة، فيتو
اقبال ضعيف على ملاهي مراكز الشباب بالبحيرة، فيتو
إقبال ضعيف على ملاهي مراكز الشباب بالبحيرة، فيتو

وأشار مدير الدكتور علاء الجزار مدير عام المديرية إلى أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، قد أصدر تعليماته لمديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب، وإتمام التجهيزات اللازمة وتكثيف التغطية الإعلامية للحدث طول أيام عيد الأضحى، كما أشادت الدكتورة جاكلين عاذر محافظ البحيرة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية الشباب والرياضة في تنظيم الفعاليات، مؤكدةً على النقلة النوعية التي تشهدها المراكز على المستويين الرياضي والثقافي.

 

اقبال ضعيف على ملاهي مراكز الشباب بالبحيرة، فيتو
إقبال ضعيف على ملاهي مراكز الشباب بالبحيرة، فيتو


 وتندرج فعاليات مبادرة العيد أحلى ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الانتماء المجتمعي وتمكين مراكز الشباب من أن تكون نقاط إشعاع ثقافي وترفيهي، خاصة في المناسبات الدينية والوطنية.


 

الجدير بالذكر ان جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور علاء الجزار مدير عام المديرية،  بالتنسيق والتعاون مع مديرية أوقاف البحيرة وأشرف وتنفيذ جميع الإدارات الفرعية ومراكز شباب المحافظة.

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