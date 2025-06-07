السبت 07 يونيو 2025
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اقتصاد

تراجع أسعار الفضة في ثانى أيام عيد الأضحى

الفضة
الفضة

سعر الفضة، شهد المعدن الأبيض تراجعا بنحو 40 جنيها في سعر الاونصة العالميه بالتزامن مع توقف البورصة العالمية اليوم السبت 7 يونيو 2025، ما انعكس على الأسعار محليا، ليسجل سعر جرام الفضة عيار 925  الاكثر تداولا فى السوق المحلى حوالى 47.5 جنيها بتراجع حوالى 7 جنيهات، وترصد فيتو أسعار الفضة بمختلف العيارات فى السوق المحلية خلال السطور التالية.

اقرأ التالي: سعر جرام الفضة اليوم 

اسعار الفضة اليوم - فيتو
اسعار الفضة اليوم - فيتو

 

التغيرات السعرية تحدث اختلافات فى الوجهة الاستثمارية

ومع التغيرات السعرية تحدث اختلافات فى الوجهة الاستثمارية لدى المستثمر ، فبينما يستمر الذهب في تصدر العناوين الرئيسية مع تسجيل مستويات قياسية جديدة حققت الفضة بحذر مكاسب قوية بنسبة 16% منذ بداية العام، ومع ذلك، تبدو الفضة منخفضة القيمة نسبيًا.

سعر أونصة الفضة 

سجلت سعر اونصة الفضة حوالى 1778 جنيه مصرى.

سعر جرام الفضة عيار 999 

وسجل جرام الفضة عيار 999 حوالى 51 جنيه مصرى.

سعر جرام الفضة عيار 925 

وسجل جرام الفضة عيار 925 حوالى 47.5 جنيه مصرى.

سعر جرام الفضة عيار 800 

وسجل جرام الفضة عيار 800 حوالى 41.13 جنيه مصرى.

 

الفضة - فيتو 
الفضة - فيتو 

 

ما هى نسبة الذهب إلى الفضة (GSR) ؟ 

ويمكن القول أن نسبة الذهب إلى الفضة (GSR) هي مقياس بسيط ومقنع ذو أهمية تاريخية، إنها تخبرك بعدد أونصات الفضة اللازمة لشراء أونصة واحدة من الذهب اليوم، هذا الرقم يتراوح بين 40:1 و60:1، ونادرًا ما تتجاوز الــ  100، ومن الناحية التاريخية، كانت مثل هذه النسب المتمددة تتبعها فترات من تفوق أداء الفضة حيث تعود المعادن إلى علاقة التسعير طويلة الأمد. 

اقرأ التالي: مؤشر الذهب يبدأ فترة تصحيح قوية، الأونصة العالمية وصلت لهذا المستوى

 

الفضة - فيتو 
الفضة - فيتو 

المخاوف النقدية والجيوسياسية

وتمتد جاذبية الفضة إلى ما هو أبعد من الإشارات الفنية، على عكس الذهب، الذي تحركه بشكل أساسي المخاوف النقدية والجيوسياسية، تحظى الفضة بطلب مزدوج من المستثمرين والصناعة، حيث أن الفضة يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها ذهب الشعب، بينما تستفيد أيضًا من محركات صناعية قوية.

ماذا يحدث فى سوق الفضة؟

وحتى مع هذه العوامل الإيجابية، لم تعد أسعار الفضة بعد إلى مستوياتها المرتفعة في عام 2011 بالقرب من 50 دولارا، ولم تقترب الفضة حتى من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 49.95 دولار خلال موجة صعود المعادن الثمينة الحالية، فلا تزال الفضة أقل بنحو 35% من ذروتها التاريخية، في الوقت نفسه يواصل الذهب تحطيم الأرقام القياسية للأسعار.

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سعر أونصة الفضة سعر جرام الفضة عيار 999 سعر جرام الفضة عيار 925 سعر جرام الفضة عيار 800 سعر جرام الفضة

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