السبت 07 يونيو 2025
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محافظات

توافد المواطنين على حدائق القناطر في ثاني أيام عيد الأضحى (صور)

توافد المواطنين على
توافد المواطنين على حدائق القناطر في العيد، فيتو

شهدت حدائق الرى المطورة بـ القناطر الخيرية في محافظة القليوبية توافد المواطنيين في ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، احتفالا بالعيد وللاستمتاع بالمناظر الخلابة والملاهي الشعبية.

محافظ القليوبية يتفقد مجزر شبرا شهاب بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية يزور دور رعاية المسنين ويقدم لهم الهدايا والورود (صور)

 توافد المواطنيين في ثانى أيام عيد الأضحى المبارك على حدائق  القناطر 

من جانبه تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حديقة عفلة بـ القناطر الخيرية وذلك للإطمئنان على تواجد القافلة الطبية والإسعاف والتأكُد من الجاهزية.

وتفقد محافظ القليوبية الحديقة للتأكُد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين في قضاء يوم العيد بالمُتنزهات العامة التي تتسم بالمناظر الخلابة ط النقي، مُقدمًا الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر والتي أصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات.

كما تفقد المحافظ عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف والتي تمركزت في الحديقة لتقديم الخدمات الطبية للمترددين في حالة الطوارئ موجهًا بالتمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي طوارئ.

وجاءت الجولة بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد واللواء أحمد بكر رئيس مدينة القناطر الخيرية والمهندس خالد إبراهيم وكيل وزارة الري بالقناطر الخيرية ومسئولي الصحة وري القناطر الخيرية.

توافد المواطنيين علي حدائق القناطر في العيد،فيتو 
توافد المواطنين على حدائق القناطر في العيد، فيتو 
توافد المواطنيين علي حدائق القناطر في العيد،فيتو 
توافد المواطنين على حدائق القناطر في العيد، فيتو 
توافد المواطنيين علي حدائق القناطر في العيد،فيتو 
توافد المواطنين على حدائق القناطر في العيد، فيتو 
توافد المواطنيين علي حدائق القناطر في العيد،فيتو 
توافد المواطنين على حدائق القناطر في العيد، فيتو 
توافد المواطنيين علي حدائق القناطر في العيد،فيتو 
توافد المواطنين على حدائق القناطر في العيد، فيتو 
توافد المواطنيين علي حدائق القناطر في العيد،فيتو 
توافد المواطنين على حدائق القناطر في العيد، فيتو 
توافد المواطنيين علي حدائق القناطر في العيد،فيتو 
توافد المواطنين على حدائق القناطر في العيد، فيتو 

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ثاني أيام عيد الأضحى المبارك مدينة القناطر الخيرية محافظ القليوبية مدينة القناطر

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