حركة مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية (آخر تحديث)

مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب، استقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية، خلال ختام حركة التداولات على مدار الأسبوع المنتهي، حيث سجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية حوالي 5410 جنيهات للبيع.

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الذهب فى البورصة الصمنرية-فيتو

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5410 جنيهات للعرض.

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5360 جنيهًا للطلب.

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنــــــــــــــــــــــا.

حركة مؤشر الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب بتعاملات اليوم السبت مدعومة بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ، إذ شهدت أسواق الذهب حركة هبوطية بفعل البيانات الاقتصادية الصادرة حول سوق العمل في القطاع الخاص الأمريكي، وأشارت هذه البيانات إلى وجود تباطؤ ملحوظ في توظيف العمالة مما أثر على أداء الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما يجعل الذهب جاذبًا للمستثمرين كملاذ آمن.

وهبط مؤشر الذهب عالميا بنحو 76 دولارًا فى الأوقية خلال حركة التعاملات اليوم، ليسجل سعر الأونصة حاليًّا حوالى 3312 دولارًا للشراء، وذلك بعد أن كانت الأسعار فى حالة من الارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية.

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مؤشر الذهب - فيتو

شاشات التداول فى البورصة العالمية

كما سجلت شاشات التداول فى البورصة العالمية، ما قيمته 3312 دولارًا كسعر شراء للأونصة و3312.25 دولار للبيع، فى تراجع نسبى عن أسعاره السابقة التى بلغت 3370 دولارًا للاونصة، فى الوقت نفسه يتزاحم المستثمرون لشراء كميات إضافية من الذهب المعروض بالبورصة العالمية، حيث تظهر فى التسجيلات الشرائية كبرى الدول والبنوك المركزية.

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لماذا يعتبر الاستـثمار في الذهب خيارًا ذكيًّا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

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