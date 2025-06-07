السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

حركة مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية (آخر تحديث)

مؤشر الذهب
مؤشر الذهب

 مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب، استقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية، خلال ختام حركة التداولات على مدار الأسبوع المنتهي، حيث سجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية حوالي 5410 جنيهات للبيع.

اقرأ التالى: حركة مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية (آخر تحديث)

 

الذهب فى البورصة الصمنرية-فيتو
الذهب فى البورصة الصمنرية-فيتو

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية 

  • سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 5410 جنيهات للعرض. 
  • سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 5360 جنيهًا للطلب.  

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنــــــــــــــــــــــا

حركة مؤشر الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب بتعاملات اليوم السبت مدعومة بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ، إذ شهدت أسواق الذهب حركة هبوطية بفعل البيانات الاقتصادية الصادرة حول سوق العمل في القطاع الخاص الأمريكي، وأشارت هذه البيانات إلى وجود تباطؤ ملحوظ في توظيف العمالة مما أثر على أداء الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما يجعل الذهب جاذبًا للمستثمرين كملاذ آمن.

وهبط مؤشر الذهب عالميا بنحو 76 دولارًا فى الأوقية خلال حركة التعاملات اليوم، ليسجل سعر الأونصة حاليًّا حوالى 3312 دولارًا للشراء، وذلك بعد أن كانت الأسعار فى حالة من الارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية. 

اقرأ التالى: مؤشر الذهب يعاود حصد المكاسب، الأونصة تسجل هذا السعر بالتداولات العالمية

 

مؤشر الذهب - فيتو 
مؤشر الذهب - فيتو 

 

شاشات التداول فى البورصة العالمية

كما سجلت شاشات التداول فى البورصة العالمية، ما قيمته 3312 دولارًا كسعر شراء للأونصة و3312.25 دولار للبيع، فى تراجع نسبى عن أسعاره السابقة التى بلغت 3370 دولارًا للاونصة، فى الوقت نفسه يتزاحم المستثمرون لشراء كميات إضافية من الذهب المعروض بالبورصة العالمية، حيث تظهر فى التسجيلات الشرائية كبرى الدول والبنوك المركزية.

اقرأ التالى: مؤشر الذهب يعاود الصعود عالميا بعد تصريحات ترامب الأخيرة

لماذا يعتبر الاستـثمار في الذهب خيارًا ذكيًّا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  1. يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  2. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  3. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  4. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التداول في البورصة البورصة العالمية البنوك المركزية البورصة المصرية التداولات العالمية التداولات الذهب عالميا الذهب في البورصة الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية الذهب عيار 24 الذهب عيار 24 بالبورصة الدولار الأمريكي جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية جرام الذهب عيار 24 بالبورصة جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب شاشات التداول فى البورصة العالمية

مواد متعلقة

السعر الرسمي للريال السعودي أمام الجنيه ثاني أيام عيد الأضحى

سعر الإسترليني أمام الجنيه المصري في 5 بنوك (آخر تحديث)

السعر الرسمي للعملات الرئيسية في البنك المركزي (آخر تحديث)

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات ثاني أيام عيد الأضحى

تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 7 يونيو 2025

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تراجع سعر جرام الذهب ختام تعاملات اليوم الجمعة 6 يونيو 2025

الأكثر قراءة

الزمالك يرد على صفقة زيزو بالتفاوض مع نجم الأهلي في الموسم الجديد

7 دول تحتفل بأول أيام عيد الأضحى السبت و3 أسباب وراء اختلاف الموعد

إنشاء الجامعات الأهلية وقرارات رئاسية مهمة، آخر إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي

أخبار مصر: زيزو يكشف تفاصيل صادمة عن علاقته بالزمالك، جبروت امرأة يهز قنا، زوجة مطرب شهير تستغيث على الهواء، الأرصاد تحذر

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لضم طارق حامد في الموسم الجديد

تراجع أسعار سبائك الذهب بمختلف الأعيرة في ثاني أيام عيد الأضحى

أسعار الفراخ اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى

تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 7 يونيو 2025

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر أول أيام العيد في الأسواق

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أرقام في مشوار أحمد سيد زيزو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لو فاتك حج هذا العام، عمل بسيط يعادل ثواب الفريضة مع العمرة

أبرزها رمي الجمرات، تعرف على أعمال حجاج بيت الله في أول أيام التشريق

تفسير حلم أكل الفتة في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مميزة

المزيد
الجريدة الرسمية