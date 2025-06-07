السبت 07 يونيو 2025
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اقتصاد

تعرف على تفاصيل صندوق حساب مصر اليومي

بنك مصر
بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل صندوق حساب مصر اليومي.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن (حساب مصر اليومي ) هو وعاء ادخاري واستثماري يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق اتباع سياسة المحافظة على أموال الصندوق بصورة سائلة بقدر الإمكان مع تعظيم العائد على الأموال المستثمرة.

 يستثمر الصندوق أمواله في أدوات مالية سائلة قصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار واتفاقيات إعادة الشراء البنكية

ومن جانب آخر حدد بنك مصر  للعملاء طريقة إثبات الدخل للحصول علي خدمات فيزا المشتريات والتي تناسب شرائح متنوعة في مقدمتها الموظفون وأصحاب الدخول المحددة.
وأوضح بنك مصر نأ عملية إثبات الدخل  لضمان الحصول علي فيزا المشتريات تشمل ما يلي: 

 للموظفين:

خطاب معتمد من الإدارة المختصة بجهة العمل يوضح (الدخل الشهري أو السنوي – الوظيفة – تاريخ التعيين) على أن تكون صلاحية تلك الشهادة شهرين على الأكثر أو ثلاثة.

 إيصالات مرتب حديثة على أن يكون تاريخ إحداها لعام ساب أو كشف حساب بنكي حديث يظهر به تحويل المرتب على أن يكون أحدهم لعام سابق.

صاحب مهنة حرة:

صورة ترخيص مزاولة المهنة والبطاقة الضريبية وكارنيه النقابة.

مستندات وإجراءات فيزا المشتريات من بنك مصر 

وفيما يخص مستندات وإجراءات الحصول علي فيزا المشتريات من بنك مصر فهي كالآتي:

صاحب نشاط تجاري أو صناعي:

بالنسبة لأصحاب الأنشطة والمهن الحرة يتم تقديم أحد المستندات التالية: -

صورة مستخرج حديث للسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

كشف حساب بنكي آخر 6 أشهر باسم العميل أو باسم شركته أصل أو صورة معتمدة من البنك المصدر.

شهادة معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المعتمدين في البنك المركزي.

 

شهادة من الضرائب توضح دخل العميل الذي اتخذه أساسًا لمعاملته الضريبة لآخر السنة.

 

صورة بطاقة الرقم القومي.

 

أحدث إيصال مرافق (كهرباء – تليفون – غاز – مياه) باسم العميل أو أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى، مع تقديم ما يثبت القرابة (بحد أقصى 3 أشهر).
 

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