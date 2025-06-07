السبت 07 يونيو 2025
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حوادث

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة في ثاني أيام عيد الأضحى

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت 7 يونيو 2025، سيولة ملحوظة في الحركة المرورية، وذلك بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ساهم انخفاض الكثافات المرورية في تسهيل حركة السير بمعظم المناطق الحيوية، وسط انتشار مكثف لرجال الإدارة العامة للمرور لتنفيذ الخطة المرورية الموضوعة مسبقًا.

خريطة السيولة بأهم المحاور

وأفادت التقارير الميدانية بأن هناك انتظامًا ملحوظًا في حركة السيارات بكل من:محور صلاح سالم في الاتجاهين،كوبري أكتوبر مع تحرك جيد أعلى مناطق رمسيس والعباسية،كورنيش النيل من المعادي حتى التحرير، محور 26 يوليو في الاتجاهين بين ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، شارع الهرم وفيصل مع انسيابية واضحة بالحركة.

كما شهدت مناطق وسط البلد، وبالأخص ميدان التحرير وشارع رمسيس، سيولة مرورية تامة، في ظل غياب مظاهر الزحام المعتادة بسبب الإجازة الرسمية للعيد.

خطة مرورية وتأمين شامل

وتأتي هذه التيسيرات ضمن خطة محكمة وضعتها وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، حيث تم: تكثيف التواجد الأمني والمروري بجوار دور العبادة والحدائق العامة ونشر الحملات المرورية الثابتة والمتحركة لضبط المخالفات وتفعيل غرف العمليات والطوارئ على مدار الساعة لمتابعة أي أعطال أو بلاغات وتوفير أوناش لرفع السيارات المعطلة من الطرق الرئيسية فورًا.

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نصائح مرورية للمواطنين

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين الالتزام بقواعد وقوانين السير، وتجنب الوقوف في الأماكن غير المصرح بها، وضرورة ارتداء حزام الأمان، ومراعاة السرعات المقررة، خاصة مع زيادة حركة السفر بين المحافظات خلال أيام العيد.

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