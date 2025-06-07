السبت 07 يونيو 2025
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طقس ثاني أيام عيد الأضحى، اضطراب حركة الملاحة بخليج السويس وهذه سرعة الرياح

حركة الملاحة، فيتو
حركة الملاحة، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3 أمتار. 

موجة حارة ورياح واضطراب ملاحي، تحذير من حالة الطقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة، حالة الطقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت بالتزامن مع  ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، ويسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  23

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 20

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 26

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:26
 

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