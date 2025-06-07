السبت 07 يونيو 2025
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ارتفاع جديد بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة، حالة الطقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

حالة الطقس غدًا،
حالة الطقس غدًا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من  شبورة صباحية من الرابعة فجرًا حتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس غدًا السبت 7- 6- 2025 بمحافظة البحيرة

شديد الحرارة وشبورة كثيفة، حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتوقعت أن يسود طقس  شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:26

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