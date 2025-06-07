السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

في 6 أيام، 110 شهداء و583 إصابة خلال محاولات الحصول على المساعدات الأمريكية في غزة

فوضى المساعدات الأمريكية
فوضى المساعدات الأمريكية في غزة، فيتو

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الضحايا من الفلسطينيين الذين استهدفوا خلال محاولة الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات" الأمريكية الإسرائيلية" بلغ 110 شهداء و583 إصابة.


وقال المكتب في بيانٍ إحصائي، إن هذه الأعداد تشمل ضحايا سلسلة من الحوادث الدموية التي وقعت في مدينة رفح ومناطق أخرى، حيث تعرض المدنيون الجوعى لإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء.

وفيما يلي التفاصيل بحسب الأيام والمناطق:

   الثلاثاء 27 مايو 2025
   ▪️ 3 شهداء، 46 إصابة، 7 مفقودين – رفح

   الأربعاء 28 مايو 2025
   ▪️ 10 شهداء، 62 إصابة – رفح

   الأحد 1 يونيو 2025
   ▪️ 35 شهيدا، 200 إصابة – رفح
   ▪️ شهيد واحد، 32 إصابة، وفقدان شخصين – جسر وادي غزة

   الاثنين 2 يونيو 2025
   ▪️ 26 شهيدا، 92 إصابة – رفح

   الثلاثاء 3 يونيو 2025
   ▪️ 27 شهيدا، 90 إصابة – رفح

   الجمعة 6 يونيو 2025
   ▪️ 8 شهداء، 61 إصابة – رفح

وأكد المكتب الإعلامي أن ما يحدث يشكل "جريمة حرب متواصلة" بحق المدنيين العزل، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية الفلسطينيين وفتح ممرات آمنة ومستقلة لإيصال المساعدات بعيدًا عن السيطرة العسكرية الإسرائيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عدد الضحايا من الفلسطينيين مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية الحوادث الدموية مدينة رفح قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة حرب

الأكثر قراءة

أسما شريف منير تعلن زواجها (صور)

زوجة إسماعيل الليثي تستغيث على الهواء: انقذوني قطع لي جسمي وخد فلوسي وشقايا

الأمن يروي ما حدث، حقيقة اقتحام 3 أشخاص منزل سيدة لسرقتها في أكتوبر

12 شهيدا و40 مصابا في قصف إسرائيلي على خيام النازحين غربي خان يونس بقطاع غزة

زيزو يرد على اتهام طلب والده أموالا من نادي الزمالك (فيديو)

موجة حارة ورياح واضطراب ملاحي، تحذير من حالة الطقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

المفروض يكون ببلاش ولكن، شيخ الجزارين يتحدث عن كارثة أدت إلى ارتفاع سعر الضاني في عيد الأضحى

تصفيات كأس العالم، كرواتيا تكتسح جبل طارق 7-0

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر أول أيام العيد في الأسواق

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. نهائي دوري الأمم الأوروبية.. تصفيات المونديال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 7 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة ثاني أيام عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 7 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية