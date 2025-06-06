الجمعة 06 يونيو 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، اضطراب بملاحة خليج السويس

اضطراب حركة الملاحة
اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 50:60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3 أمتار.

حالة الطقس غدًا السبت 7- 6- 2025 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدا الجمعة 6-6-2025 في محافظة الفيوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا السبت، بالتزامن مع  ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ويسود طقس   شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى مائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:26

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