محمود البزاوي ينشر صورة من كواليس تصوير فيلم "همام في امستردام"

نشر الفنان محمود البزاوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة من كواليس تصوير فيلم “همام في امستردام”، الذي تم تصوير أحداثه في هولندا، وجمعت الصورة بينه وبين الفنان أحمد السقا واللاعب حازم إمام.

وعلق البزاوي على الصورة قائلا: “ لقيت واحدة من الصور في كواليس همام في امستردام بتجمعني بالفنان الكبير أحمد السقا والأسطورة حازم إمام أثناء احترافه في هولندا”

يذكر أن الفنان محمود البزاوي يصور حاليًا في جديد بعنوان “الست لما”، والذي يعرض في موسم الصيف المقبل

ويشارك في بطولة الفيلم الفنانة يسرا، ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، انتصار، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، ماجد المصري، رانيا منصور.

ومن المقرر أن تدور أحداث العمل في قالب كوميدي، وهناك بعض المشاهد الكوميدية التي تجمع بين النجمين.

وكان المنتجتان رنا السبكي وندا السبكي أعلنتا تعاقدهما مع النجمة “يسرا”، على بطولة فيلم جديد بعنوان "الست لما" الذي ينتمي لأعمال اللايت كوميدي، ومن تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج رنا وندى السبكي، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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