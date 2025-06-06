أول تعليق من شيكابالا بعد التتويج بكأس مصر

أكد محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، أن بطولة كأس مصر غالية وجاءت في وقتها من أجل إهدائها لجماهير نادي الزمالك.

وقال شيكابالا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد عواد قال لي بأننا سنحصل على كأس مصر بركلات الترجيح، والبطولة كانت تريد أن أفوز بها بسبب ركلة الترجيح الأخيرة".

شيكابالا: مجلس الزمالك سيتعاقد مع لاعبين يستحقون ارتداء قميص الزمالك

أكد محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، أن الموسم المقبل سيكون الوضع مختلف للفريق بسبب التدعيمات.

وقال شيكابالا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: " أنا عارف إن الموسم ده ممكن مش أحسن حاجة، لكن بإذن الله الموسم الجاي نعمل تدعيمات والوضع يختلف ومجلس الإدارة يجيب لينا لعيبه تستحق تلبس تيشرت الزمالك فعلا".

فيما قام المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق، بزيارة الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي في منزله، وذلك لتقديم التهنئة بالتتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية، بركلات الترجيح.

وجاءت الزيارة تقديرًا للدور الكبير الذي لعبه الكابتن حسين لبيب في الحفاظ على استقرار النادي، والإسهامات التي ساعدت على تحقيق اللقب.

وأبدى الكابتن حسين لبيب سعادته بهذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا أن تتويج الزمالك بأي بطولة هو نتاج عمل جماعي، لمجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجماهير.

واختُتم اللقاء في أجواء ودية، وسط تأكيد الحضور على استمرار العمل من أجل رفعة الزمالك وتحقيق مزيد من البطولات في الفترة المقبلة.

الزمالك بطلا لكأس مصر

وتوج فريق الزمالك بلقب كأس مصر بعد فوزه علي بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين في المباراة بالتعادل الايجابي 1-1 على إستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.

مباراة الزمالك ضد بيراميدز

وأحرز لفريق بيراميدز كريم حافظ ومروان حمدي وأحمد توفيق ويوسف أوباما ووليد الكرتي وبلاتي توريه ومحمد حمدي.

وأضاع مصطفى فتحي وأحمد سامي وعلي جبر.

وأحرز لفريق الزمالك حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة ومحمود بنتايك ومحمود الونش وناصر ماهر ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وشيكابالا وأضاع مصطفى شلبي وناصر منسي.

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