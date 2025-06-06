ولي العهد السعودي يشيد بأداء مختلف القطاعات في خدمة الحجاج

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة: نشيد بما يبذله العاملون بمختلف القطاعات لتنفيذ سياسة الدولة خدمة للحجاج.

ولي العهد السعودي يشيد بأداء مختلف القطاعات لتنفيذ خطة الحج

وأضاف ولي العهد السعودي: سنواصل بذل جميع الجهود لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن وشهدنا اليوم نجاحا متواصلا في خدمة ضيوف الرحمن



وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال بن شلهوب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، عن ضبط 462 ناقلا مخالفا قاموا بنقل المخالفين عند محاولتهم الدخول إلى مكة المكرمة عند مداخلها.

حجاج بيت الله الحرام

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في حديثه: إنه تم ضبط 436 حملة حج غير مرخصة حتى الآن، كما تم إخراج عدد من مخالفي الأنظمة وتعليمات الحج من حاملي تأشيرات الزيارة.

وأضاف العقيد طلال بن شلهوب: نحث الحجاج الذين ينوون التعجل بالمغادرة في ثاني أيام التشريق على البقاء في مخيماتهم حتى حلول الوقت المحدد للمغادرة.

ودعا المتحدث الأمني لوزارة الداخلية الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات خلال أيام التشريق، والتقيد بالمسارات المحددة ذهابا وإيابا.



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