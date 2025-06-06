لضمان سلامة الحجاج، استمرار عمليات تعقيم وتطهير بيت الله الحرام (فيديو)

نشرت وسائل إعلام سعودية اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر استمرار عمليات تعقيم وتطهير بيت الله الحرام لضمان راحة الحجاج والحفاظ على سلامتهم.

للكعبة المشرفة طُهرها.. ولزوارها عناية تليق بمكانتهم.. استمرار تعقيم وتطهير بيت الله الحرام لضمان راحة الحجاج



عبر مراسل #الإخبارية أحمد غالي #الحج_عبر_الإخبارية pic.twitter.com/uxende3Y6n — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 6, 2025

ويواصل حجاج بيت الله الحرام رمي جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى. وبثت وسائل إعلام سعودية اليوم الجمعة، مشاهد لحجاج بيت الله الحرام يطوفون في أجواء روحانية مفعمة بالسكينة والخشوع.

طواف حجاج بيت الله

وبدأ حجاج بيت الله الحرام في تأدية طواف الإفاضة، بعد أن منَّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، والمبيت في مزدلفة، ورمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى.

وتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى مع بزوغ فجر هذا اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، مهللين مكبرين، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات.

توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى

وبعد وصول الحجاج إلى مشعر منى، شرعوا في رمي جمرة العقبة، اتباعًا لسنة المصطفى، عليه الصلاة والسلام.

ويشرع للحجاج بعد رمي جمرة العقبة، نحر هديهم، ثم حلق رؤوسهم، والطواف بالبيت العتيق، والسعي بين الصفا والمروة.

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