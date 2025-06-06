الجمعة 06 يونيو 2025
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان الرماية والطرق المؤدية للمتحف الكبير

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
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أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي أهمية قصوى لمشروعات التطوير الجارية بمحيط المتحف المصري الكبير لما لها من أهمية في الظهور بالشكل الحضاري اللائق.

الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

وأكد " النجار" إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة المصرية أمام العالم. 

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية اليوم الجمعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة الأعمال الجارية بمدخل ميدان الرماية والمناطق المحيطة به وذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ بمشروعات التطوير القائمة في محيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه.

تفقد سير الأعمال بمدخل ميدان الرماية والمناطق المحيطة

وتفقد المحافظ خلال جولته أعمال الرصف الجارية بالطريق الملاصق لفندق المينا هاوس، في المنطقة الواقعة بنهاية الأسوار الخاصة بأعمال مشروع مترو الأنفاق، حيث تشهد المنطقة رفع كفاءة طبقات الطريق لتسهيل حركة سير المواطنين وتحسين البنية التحتية. 

وكلف المحافظ بسرعة الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك بأرصفة المشاة ضمن قطاعات التطوير، ووجه بوضع اللمسات النهائية على الأعمال الجارية وتلاشي اي ملاحظات. 

كما شدد المحافظ على ضرورة مراجعة حالة أعمدة الإنارة والتأكد من كفاءتها التشغيلية على الوجه الأكمل، إلى جانب تركيب اللافتات المرورية والإرشادية لقائدي المركبات لتوعيتهم بالمخططات المرورية في المنطقة، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل وتحقيق الانسيابية المرورية.

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