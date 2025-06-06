الجمعة 06 يونيو 2025
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أخبار مصر

نصائح طبية لحماية صحة الأطفال خلال أيام عيد الأضحى (فيديو)

الأطفال في العيد
الأطفال في العيد

يواصل المركز القومي للبحوث تقديم النصائح الطبية للمواطنين خلال عيد الفطر في اطار نشر المعرفة بشكل مبسط.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة التوعية العلمية التي يُعدّها المركز القومي للبحوث بهدف نشر المعرفة المبسطة لخدمة المجتمع، وتنشرها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور هاني الميقاتي – قسم طب الأطفال – أهم القواعد الصحية التي يجب اتباعها لضمان تغذية آمنة ومتوازنة للأطفال خلال أيام العيد، خصوصًا مع الإكثار من تناول اللحوم والمأكولات الدسمة.


كما تحدث عن الأطعمة التي يجب تجنبها للأطفال خلال العيد، والكميات المناسبة لتناول اللحوم، بالاضافة إلي تقديم نصائح خاصة للأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة.
 

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القومي للبحوث التعليم العالي المركز القومي للبحوث صحة الأطفال طب الاطفال

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