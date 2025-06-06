الجمعة 06 يونيو 2025
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اقتصاد

أسعار الديك الرومي والبط والسمان والأرانب خلال أيام العيد

أسعار الديك الرومي
أسعار الديك الرومي

أسعار الديك الرومي والبط والسمان والأرانب، قدمت المحال التجارية والسلاسل الغذائية عروض وتخفيضات على أسعار الديك الرومي والبط الطازج والمجمد، فضلًا عن السمان والأرانب، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

<strong>أسعار البانيه</strong>
أسعار البانيه

البعد عن تناول اللحوم الحمراء خلال ثاني وثالث أيام العيد

ويفضل بعض المواطنين البعد عن تناول اللحوم الحمراء خلال ثاني وثالث أيام عيد الأضحى، والبحث عن بدائل لأطعمة شهية أخرى، والتي يأتي على رأسها تناول البط والديك الرومي والأرانب والحمام والسمان.

<strong>أسعار الديك الرومي</strong>
أسعار الديك الرومي

أسعار الديك الرومي والبط والسمان والأرانب

وتستعرض «فيتو» أسعار الديك الرومي ومشتقاته، إضافة إلى سعر البط الطازج والمجمد، وأيضًا سعر الأرانب والسمان، بعد التخفيضات المقدمة عليها خلال أيام العيد؛ في السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ في السطور الأتية: 

<strong>أسعار الديك الرومي</strong>
أسعار الديك الرومي

أسعار الديك الرومي الطازج والمجمد ومشتقاته

البداية؛ مع أسعار الديك الرومي الطازج والمجمد ومشتقاته في المحال التجارية، وجاءت كالأتي: 

  1. بلغ سعر الديك الرومي مجمد وزن 10 كيلوات نحو 1700 جنيه.
  2. بلغ سعر الديك الرومي طازج كامل وزن 10 كيلوات نحو 2200 جنيه.
<strong>أسعار الصدور</strong>
أسعار الصدور

سعر أوراك الرومي والفيليه في الأسواق

  • بلغ سعر فيليه رومي طازج وزن كيلو نحو 260 جنيهًا.
  • بلغ سعر أوراك رومي طازجة وزن 3 كيلوات نحو 405 جنيهات.
  • بلغ سعر شرائح فيليه صدور الديك الرومي نحو 218 جنيهًا.
  • بلغ سعر ديك رومي مدخن وزن 250 جرامًا نحو 128 جنيهًا.
  • بلغ سعر فيليه رومي وزن 500 جرام نحو 193 جنيهًا.
<strong>أسعار الديك الرومي</strong>
أسعار الديك الرومي

أسعار الأرانب والسمان في المحال التجارية 

وفيما يخص أسعار الأرانب والسمان في المحال التجارية خلال أيام العيد، فهي كالأتي: 

بلغ سعر أرانب طازجة وزن 3 كيلوات نحو 840 جنيهًا.

بلغ سعر سمان استينو طازج 2 قطعة نحو 150 جنيهًا.

<strong>أسعار الديك الرومي</strong>
أسعار الديك الرومي

أسعار البط اليوم ومشتقاته في المحال التجارية

أما أسعار البط اليوم؛ فسجلت تباينًا حسب الوزن، وجاء سعر البط اليوم ومشتقاته في المحال التجارية كالأتي: 

بلغ سعر بطة كاملة طازجة وزن 3 كيلوات نحو 435 جنيهًا.

بلغ سعر أوراك بط طازجة وزن 2 كيلو نحو 380 جنيهًا.

بلغ سعر صدور بط طازجة وزن 2 كيلو نحو 380 جنيهًا.

<strong>أسعار البط</strong>
أسعار البط

سعر البط اليوم في المحال التجارية

بلغ سعر بطة كاملة فريش وزن 2.8 كيلو نحو 597 جنيهًا.

بلغ سعر بطة كاملة وزن 2400 جرام نحو 386 جنيهًا.

بلغ سعر بطة كاملة وزن 3100 جرام نحو 501 جنيه.

بلغ سعر بط وزن 2900 جرام نحو 468 جنيهًا.

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