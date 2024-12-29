مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة «الفراخ تحلق خارج السرب».. ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن.. وتخفيضات تصل لـ 20% على أسعار الديك الرومي والبط في المحال التجارية

سجلت أسعار الدواجن ارتفاعات ملحوظة تراوحت ما بين 2.5 جنيه و10 جنيهات في الكيلو، سواء الدواجن الحية أو المجمدة؛ بالرغم من التخفيضات المقدمة بالتزامن مع احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

سعر الفراخ

تخفيضات تصل لـ 20% على أسعار الديك الرومي والبط

وشملت تخفيضات المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى أسعار الديك الرومي والبط والدواجن، خاصة مع زيادة الإقبال على شرائها مع إقامة احتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية، وتراوحت التخفيضات ما بين 7 و20%.

اسعار الفراخ

«فيتو» تستعرض التفاصيل في السطور الأتية:

ارتفاع يصل لـ 9 جنيهات في أسعار الفراخ الحية بالمحال التجارية

سجلت أسعار الفراخ الحية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، تراوح ما بين 2.5 جنيه إلى 9 جنيهات في الكيلو، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

اسعار الفراخ اليوم

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، نحو 2.5 جنيه عن سعرها السابق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 86.6 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 79 جنيهًا إلى 130 جنيها للكيلو للمستهلك.

سعر الفراخ

ارتفاع أسعار الفراخ البلدي في المحال التجارية

أما عن سعر الفراخ البلدي فسجلت ارتفاعًا كبيرًا يصل لـ 9 جنيهات في الكيلو، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 120.9 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 87 جنيهًا إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

اسعار الفراخ اليوم

10 جنيهات ارتفاعًا في سعر كيلو البانيه

كما سجلت أسعار الدواجن اليوم ارتفاعات ملحوظة تراوحت ما بين 5 و7 جنيهات في الكيلو، بينما ارتف سعر البانيه نحو 10 جنيهات، في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى.

اسعار الفراخ

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وعن أسعار الدواجن في المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى بعد ارتفاع أسعارها، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 270 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 235 جنيهًا.

سعر الفراخ اليوم

اسعار الفراخ اليوم

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 290 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 196 جنيهًا.

فراخ

اسعار الدواجن اليوم

بلغ سعر دبوس دجاج فريش تمري وزن 1000 جرام نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر دجاجة كاملة فريش شهد وزن 1000 لـ 1100 جرام نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج بالعظام طازجة نحو 150 جنيهًا

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 240 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 275 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 135 جنيهًا.

اسعار الكبده

أسعار الكبدة والقوانص وأجنحة الدواجن في المحال التجارية

وعن أسعار الكبدة والقوانص وأجنحة الدواجن في المحال التجارية، فجاءت كالأتي:

بلغ سعر كبدة وقوانص دجاج الوطنية وزن 500 جرام نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر كبدة وقوانص دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر كبدة دجاج طازجة فرازه وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.

بلغ سعر شيش طاووق دجاج طازج فرازه وزن 900 جرام نحو 265 جنيهًا.

بلغ سعر كبدة دجاج طازجة شهد وزن 500 جرام نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو قوانص دجاج طازجة نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو كبدة دجاج طازجة نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو شيش طاووق طازج نحو 238 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أجنحة دجاج طازج نحو 70 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الديك الرومي والبط والسمان والأرانب

وفيما يخص أسعار الديك الرومي والبط والسمان والأرانب التي شملتهم التخفيضات والعروض من 7 إلى 20%، فجاءت كالأتي:

تراوح سعر الديك الرومي مجمد وزن 10 كيلوات من 1450 إلى 1800 جنيه.

بلغ سعر فيليه رومي طازج وزن كيلو نحو 370 جنيهًا.

بلغ سعر أوراك رومي طازجة وزن 3 كيلوات نحو 420 جنيهًا

بلغ سعر ديك رومي كامل طازج وزن 10 كيلوات نحو 2250 جنيهًا.

بلغ سعر بط مستورد طازج وزن 3 كيلو نحو 570 جنيهًا.

أسعار البط والسمان والأرانب

تراوح سعر بطة كاملة طازجة وزن 3 كيلوات من 345 إلى 420 جنيهًا. بلغ سعر أوراك بط طازجة وزن 2 كيلو نحو 380 جنيهًا. بلغ سعر صدور بط طازجة وزن 2 كيلو نحو 380 جنيهًا. بلغ سعر أرانب طازجة وزن 3 كيلوات نحو 810 جنيهات. بلغ سعر سمان استينو طازج 2 قطعة نحو 140 جنيهًا.

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