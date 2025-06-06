حالة الطقس غدًا السبت 7- 6- 2025 بوادي النطرون

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا السبت طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة 35 نهارًا و19 درجة ليلا.

نصائح من الأرصاد لمواجهة حرارة الطقس خلال العيد



وجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة طقس عيد الاضحى المبارك، والتى جاءت كالتالى:

1_ تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة وحتى الخامسة مساء



2_ الاكثار من تناول السوائل والمياه على مدار اليوم

3_متابعة النشرات التى تصدرها الهيئة يوميا

4_الأجواء تسمح بممارسة الأنشطة يوميا

حالة الطقس ودرجات الحرارة في ايام عيد الاضحى المبارك



وأعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و شديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 50:60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3 متر





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