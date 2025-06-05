4 نصائح من الأرصاد لمواجهة حرارة الطقس خلال العيد

وجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة طقس عيد الأضحى المبارك.

وجاءت النصائح كالتالى:

1_ تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة وحتى الخامسة مساء

2_ الإكثار من تناول السوائل والمياه على مدار اليوم

3_ متابعة النشرات التى تصدرها الهيئة يوميا

4_ الأجواء تسمح بممارسة الأنشطة يوميا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في أيام عيد الأضحى المبارك حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة صباحية من الرابعة فجرا وحتى السابعة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد ومدن القناة وسيناء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتي جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35:36

درجة الحرارة الصغرى: 22: 23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26:29

درجة الحرارة الصغرى: 19: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36: 37

درجة الحرارة الصغرى: 21: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40: 42

درجة الحرارة الصغرى:24: 25



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