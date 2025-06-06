الداخلية السعودية تعلن ضبط 436 حملة حج غير مرخصة وتوجه نداءً عاجلا للحجاج (فيديو)

موسم الحج 2025، أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال بن شلهوب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، عن ضبط 462 ناقلا مخالفا قاموا بنقل المخالفين عند محاولتهم الدخول إلى مكة المكرمة عند مداخلها.

حجاج بيت الله الحرام

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في حديثه: إنه تم ضبط 436 حملة حج غير مرخصة حتى الآن، كما تم إخراج عدد من مخالفي الأنظمة وتعليمات الحج من حاملي تأشيرات الزيارة.

المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن شلهوب: ضبط 462 ناقلا مخالفا قاموا بنقل المخالفين عند محاولتهم الدخول إلى مكة المكرمة عند مداخلها #الحج_عبر_الإخبارية | #الإخبارية pic.twitter.com/uMjRKYtO9h June 6, 2025

وأضاف العقيد طلال بن شلهوب: نحث الحجاج الذين ينوون التعجل بالمغادرة في ثاني أيام التشريق على البقاء في مخيماتهم حتى حلول الوقت المحدد للمغادرة.

ودعا المتحدث الأمني لوزارة الداخلية الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات خلال أيام التشريق، والتقيد بالمسارات المحددة ذهابا وإيابا.

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