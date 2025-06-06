الجمعة 06 يونيو 2025
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خارج الحدود

الداخلية السعودية تعلن ضبط 436 حملة حج غير مرخصة وتوجه نداءً عاجلا للحجاج (فيديو)

حجاج بيت الله
حجاج بيت الله

موسم الحج 2025، أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال بن شلهوب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، عن ضبط 462 ناقلا مخالفا قاموا بنقل المخالفين عند محاولتهم الدخول إلى مكة المكرمة عند مداخلها.

حجاج بيت الله الحرام 

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية  في حديثه: إنه تم ضبط 436 حملة حج غير مرخصة حتى الآن، كما تم إخراج عدد من مخالفي الأنظمة وتعليمات الحج من حاملي تأشيرات الزيارة.

وأضاف العقيد طلال بن شلهوب: نحث الحجاج الذين ينوون التعجل بالمغادرة في ثاني أيام التشريق على البقاء في مخيماتهم حتى حلول الوقت المحدد للمغادرة.

ودعا المتحدث الأمني لوزارة الداخلية  الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات خلال أيام التشريق، والتقيد بالمسارات المحددة ذهابا وإيابا.

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