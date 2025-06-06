صفقة زيزو تشعل مدرجات الأهلي.. اللاعب عن القلعة الحمراء: أرض التاريخ.. والحساب الرسمي للأحمر يرد: أنت العيد والعيدية

زيزو، شهدت الساعات الماضية احتفاء أهلاويا كبيرا على كل المنصات الإعلامية التابعة للنادي الأهلي، عقب الإعلان رسميا عن إتمام التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم مع إضافة موسم خامس بموافقة الطرفين.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصاتها فيديو الإعلان عن صفقة أحمد سيد زيزو بعد انتهاء علاقته التعاقدية مع الزمالك، بانتهاء آخر مباريات الأبيض في الموسم الكروي، أمام بيراميدز أمس الخميس، في نهائي كأس مصر

وصباح اليوم الجمعة، أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، انضمام زيزو رسميا لصفوف القلعة الحمراء، إلى جانب، إنهاء إجراءات قيد اللاعب رسميا في قائمة الفريق المحلية، تمهيدا لضمه للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق منافساتها في الولايات المتحد الأمريكية يوم 14 يونيو الجاري.

أحمد سيد زيزو، فيتو

زيزو في أرض التاريخ.. كل الطرق تؤدي للجزيرة

وعقب إعلان النادي الأهلي عن إتمام إجراءات ضم زيزو للأهلي رسميا، وإنهاء إجراءات قيده في قائمة الفريق المحلية صباح اليوم الجمعة، عبر تقنية TMS لقيد اللاعبين، إنفجرت ثورة من الإحتفالات والتعليقات من قبل جماهير المارد الأحمر على مواقع التواصل الإجتماعي، كما قام الموقع الرسمي للنادي الأهلي على مواقع السوشيال بنشر البرومو الخاص بتقديم زيزو لجماهير النادي الأهلي

وخلال الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على عدة منصات بمواثع التواصل، ظهر أحمد سيد زيزو مترجلا وتحدث قائلا: “كل الطرق تؤدي للجزيرة.. زيزو في أرض التاريخ.. زيزو أهلاوي”.

ظهور زيزو في أحد الأفلام العربية الجديدة، فيتو

قناة الأهلي تحتفي بانضمام زيزو.. أنت العيد والعيدية

واحتفى الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي على فيسبوك بالتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم مع إضافة موسم خامس بموافقة الطرفين

ونشر حساب قناة الأهلي صورة لـ أحمد سيد زيزو عبر الصفحة الرسمية وعلقت عليها: “عارف العيد والعيدية أنت الاتنين.. رسميًا أحمد السيد زيزو أهلاوي”.

وتفاعل عشاق وأنصار الأهلي بالألاف مع تعليق قناة الأهلي، وإعتبروا إنتهاء صفقة ضم اللاعب لصفوف القلعة الحمراء، أحلي عيدية من مجلس الخطيب لجماهير النادي الأهلي قبل إنطلاق ماراثون كأس العالم في أمريكا بعد أيام، ووصفها البعض من عشاق المارد بأنها صفقة القرن

زيزو أهلاوي، فيتو

تركي آل شيخ ينشر فيديو لمشاركة زيزو لاعب الأهلي في أحد الأفلام

وعقب إعلان النادي الأهلي رسميا عن ضم أحمد سيد زيزو من الزمالك، حرص المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على مشاركة جماهير الأهلي فرحتهم بصفقة زيزو، وقام بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، يكشف من خلاله عن مشاركة أحمد السيد زيزو لاعب الأهلي الجديد في أحد الأفلام العربية الجديدة بطولة الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز، المقرر طرحه خلال الفترة القادمة.

ورأى البعض أن ظهور زيزو في الفيلم الذي تموله هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة تركي أل الشيخ، جاء ضمن جاء الحملة الإعلانية التي وفرها الأهلي للاعبه الجديد، ضمن بنود التعاقد بين اللاعب والنادي.

زيزو في طريقه إلى مطار القاهرة، فيتو

زيزو في يغادر إلى أمريكا للحاق ببعثة الأهلي

يستعد أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلى للسفر إلى أمريكا مساء اليوم الجمعة، حيث يصل ميامي مساء غد السبت تمهيدًا للانضمام إلى معسكر النادي الأهلي الذى انطلق أمس فى ميامي الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ونشر أحد أصدقاء زيزو المقربين صورة رفقة اللاعب خلال طريقهم للمطار استعدادا لسفر اللاعب لأمريكا للحاق ببعثة الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية.

ومن المقرر أن ينتظم أحمد سيد زيزو في تدريبات النادي الأهلي، غدا السبت، على أن يكون ظهوره الأول بقميص النادي الأهلي، في مباراة الفريق الودية أمام باتشوكا المكسيكي، المحدد إقامتها مساء الأحد المقبل بمدينة ميامي الأمريكية

الزمالك يتوعد زيزو ويتعهد بالتصعيد للفيفا والكاس

وعقب إعلان الأهلي رسميا إتمام إجراءات ضم أحمد سيد زيزو لصفوف القلعة الحمراء في صفقة إنتقال حر قادما من الزمالك، قام مجلس إدارة القلعة البيضاء بتكليف الشئون القانونية بالنادي بتجهيز ملف شكوى أحمد مصطفى زيزو فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بسبب توقيعه للأهلى.

وتوعد مسئولو الزمالك أحمد سيد زيزو والنادي الأهلي بتصعيد الأزمة للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية “كاس”، بداعي بطلان إجراءات إنضمام اللاعب للأهلي، لأن عقده مع الأبيض مستمر حتى نهاية يونيو الجاري بحسب لوائح الفيفا، على الرغم من أنهم خاطبوا اتحاد الكرة في وقت سابق، ورد عليهم الأخير بأن علاقة زيزو بالأهلي تنتهي بنهاية مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر والتي أقيمت أمس الخميس.

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