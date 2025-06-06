الجمعة 06 يونيو 2025
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تشييع جثمان شاب لقي مصرعه على يد عاطل إثر مشادة كلامية بالقليوبية

تشييع جثمان شاب لقي
تشييع جثمان شاب لقي مصرعه بالقليوبية، فيتو

شيع أهالي قرية قرنفيل القناطر الخيرية القليوبية  جثمان شاب لقى مصرعه على يد عاطل أطلق عليه الرصاص بسبب مطالبة المجني عليه للمتهم بعدم شتم أحد الأهالي بألفاظ نابية.

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خرج الجثمان من مسجد الشهيد إلى مقابر عائلته، وسط انهيار لأسرته وذويه واصدقائه، مطالبين بالقصاص من المتهم.

تشييع جثمان عاطل لقي  مصرعه بالقليوبية،فيتو 
تشييع جثمان شاب لقي مصرعه على يد عاطل إثر مشادة كلامية بالقليوبية،فيتو 

وكانت نيابة القناطر الخيرية القليوبية قد قررت التصريح بدفن جثمان المجنى عليه "عبده طه عبده" عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي وتسليم الجثمان لذويه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية بورود بلاغًا لمركز شرطة القناطر بمصرع شاب على يد عاطل بطلق نارى فى أحد شوارع قرية قرنفيل دائرة المركز.

تشييع جثمان عاطل لقي  مصرعه بالقليوبية،فيتو 
تشييع جثمان شاب لقي مصرعه على يد عاطل إثر مشادة كلامية بالقليوبية،فيتو 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتوصلت تحريات المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بحدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه ويدعى "عبده طه عبده " وبين المتهم ويدعى "محمد ر ح" عاطل قام على إثرها المتهم بإحضار فرد خرطوش وإطلاق عيار ناري صوب المجنى عليه مما اودى بحياته في الحال، وتم نقل الجثة للمستشفى وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

تشييع جثمان عاطل لقي  مصرعه بالقليوبية،فيتو 
تشييع جثمان شاب لقي مصرعه على يد عاطل إثر مشادة كلامية بالقليوبية،فيتو 

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