في أول أيام العيد، وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد مخازن الأدوية والتطعيمات والأمصال

تفقد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى، مخازن الأدوية والتطعيمات والأمصال بإدارة الصيدلة وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل والتأكد من مدى توافر الأدوية والتطعيمات والأمصال، وكذلك متابعة درجات حرارة سلسلة التبريد بالمخازن.

وتابع وكيل الوزارة، تواجد الصيادلة ومدى متابعة صرف الأدوية وخاصة أدوية الطوارئ وقد كان في استقباله الدكتور أحمد عبدالعليم مساعد وكيل الوزارة لشئون الرقابة والمتابعة،الدكتور محمد هراس مدير الإدارة العامة للصيدلة، والدكتور رفيق شحاته، نائب مدير المخازن بإدارة الصيدلة.

تفعيل خطة الطوارئ وانتظام صرف الأدوية

وأكد الدكتور محمد أبو السعد، ضرورة المتابعة عن كثب مع مخازن الإدارات الصحية والمستشفيات لسرعة توفير النواقص إن وجدت حيث تعمل المخازن خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتسهيل تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمنتفعين ولحسن سير وانتظام العمل، كما تابع التأكيد على تفعيل خطة الطوارئ والتأكد من جاهزية صيادلة المخازن للصرف عند الحاجة.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة محمود وجيه، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور محمد النجار، مدير مكتب وكيل الوزارة.

وتفقد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، مستشفى صدر كفرالشيخ، أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ للإطمئنان على حسن سير العمل والتأكد من مدى الانضباط الإداري لجميع الأطقم الطبية.

كما عقد وكيل وزارة الصحة اجتماعا افتراضيا بتقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المستشفيات والإدارات الصحية لمتابعة الإنضباط بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، وقد جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد أبو العطا مدير المستشفى ونواب المدير والوكلاء.

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