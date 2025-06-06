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وكيل "صحة كفر الشيخ" يتفقد مستشفى الصدر في أول أيام العيد

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل "صحة كفر الشيخ" يتفقد مستشفى الصدر في أول أيام العيد

أجرى الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى، تفقدية إلى مستشفى صدر كفر الشيخ، لمتابعة سير العمل داخل المنشأة الطبية الحيوية، والتأكد من الالتزام الإداري والانضباط المهني لدى جميع أعضاء الفريق الطبي.

رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة محمود وجيه، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور محمد النجار، مدير مكتب وكيل الوزارة، وكان في استقباله الدكتور أحمد أبو العطا، مدير المستشفى.

 

  • تفاصيل الجولة

بدأت جولة وكيل الوزارة بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، حيث راجع جاهزية الطواقم الطبية للتعامل مع الحالات الحرجة خلال العطلة، كما قام بالمرور على قسم الأشعة المقطعية، وقسمي العناية المركزة والمتوسطة، للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى بكفاءة وفاعلية.

وأكد الدكتور أبو السعد خلال جولته على ضرورة تواجد الطواقم الطبية والإدارية بكامل قوتها، مشددًا على التزام الجميع بمواعيد النوبتجيات المقررة، لضمان استمرارية تقديم الخدمة الصحية دون انقطاع، خاصة في ظل الظروف الخاصة بفترة الأعياد.

 

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  • وكيل الوزارة يجتمع بمديري المستشفيات

كما الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة،   اجتماعًا افتراضيًا عاجلًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضم مديري جميع المستشفيات والإدارات الصحية على مستوى المحافظة، لمتابعة مدى الانضباط الإداري، والتأكد من جاهزية جميع المنشآت الصحية للتعامل مع احتياجات المواطنين خلال إجازة العيد.

وشدد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع على أهمية التواجد الميداني المستمر للمديرين، ومتابعة جودة تقديم الخدمة الطبية في كافة التخصصات، مطالبًا الجميع باليقظة التامة والجاهزية الكاملة تحسبًا لأي طوارئ قد تطرأ خلال أيام العيد.

 

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العيد اجتماع كفر الشيخ الصحة الصدر

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