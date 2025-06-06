موعد انطلاق الدوري الإسباني للموسم الجديد 2026

تنطلق منافسات الليجا ودوري الدرجة الثانية للموسم المقبل، يوم 17 أغسطس المقبل، وتنتهي في 24 مايو 2026 للدرجة الأولى، ويوم 31 من الشهر نفسه بالنسبة للدرجة الثانية.

الموسم الجديد لليجا

وبحسب رابطة الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم، فإن مرحلة الصعود من الدرجة الثانية إلى الأولى ستقام بين 7 و21 يونيو.

وأشار البيان إلى أن جدول المباريات سيكون غير متماثل كليا، أي أنه لن يكون هناك جولتان متطابقتان، كما هو معمول به منذ موسم 2019-2020، والهدف من ذلك هو مراعاة أكبر عدد ممكن من العوامل مثل الأمن والمشاركات الأوروبية، وظروف الأندية، والأعمال الإنشائية، والمناسبات والأعياد، وذلك لتعزيز الحضور الجماهيري والمشاهدات التلفزيونية.



وخلال الموسم، ستكون هناك 5 فترات توقف دولية: من الاثنين 1 إلى الثلاثاء 9 سبتمبر، ومن الإثنين 6 إلى الثلاثاء 14 أكتوبر، ومن الإثنين 10 إلى الثلاثاء 18 نوفمبر، ومن الإثنين 23 إلى الثلاثاء 31 مارس 2026، ومن الإثنين 1 إلى الثلاثاء 9 يونيو 2026.

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