الجمعة 06 يونيو 2025
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أخبار مصر

صرف مكافآت جهود غير عادية للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة

قصر العيني
قصر العيني
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أصدر الدكتور حسام صلاح، عميد طب قصر العينى ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، توجيهات بصرف عدد من المكافآت المالية للعاملين، نظير جهودهم الاستثنائية وتفانيهم في أداء مهامهم.

وبناءً على هذه التوجيهات، تم صرف ثلاث مكافآت مالية خلال شهر مايو 2025، حيث حصل العاملون على مكافأة بقيمة 1500 جنيه بتاريخ 13 مايو، أعقبها صرف مكافأة ثانية بنفس القيمة يوم 22 مايو، ثم تلتها مكافأة ثالثة بنفس القيمة ايضا استحقاق  يوم 28 مايو، ليصل إجمالي ما تم صرفه لكل العاملين بالمنظومة خلال الشهر إلى 4500 جنيه.

استمرار سياسة تحفيز العاملين بمستشفيات جامعة القاهرة

وأكد الدكتور حسام صلاح، أن هذه المكافآت تأتي في إطار سياسة التحفيز المستمرة التي تنتهجها إدارة المستشفيات، والتي تهدف إلى خلق بيئة عمل إيجابية تُقدّر الكفاءات، وتشجع على الاستمرار في تقديم خدمات طبية متميزة ترقى لطموحات الجامعة وتلبي احتياجات المرضى.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تكاتفًا وجهودًا غير عادية من العاملين بمختلف تخصصاتهم وإداراتهم، وهو ما استوجب توجيه الشكر والتقدير لهم عبر هذه الحوافز المالية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الدعم للمجتهدين والمتميزين في منظومة العمل الصحي داخل المستشفيات الجامعية ( قصر العيني ).

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