تسليم دفعة جديدة من شقق جنة للفائزين 15 يونيو

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم دفعة جديدة من شقق مشروع جنة بمنطقة جنوب أرض الجمعيات للفائزين بمدينة القاهرة الجديدة، اعتبارًا من الأحد الموافق 15 /6 /2025، على أن يستمر تسليم الوحدات حتى يوم الإثنين 7 /7/ 2025، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وسيتم تسليم وحدات العمارتين 192 - 193، يوم الأحد 15 /6 /2025، ووحدات العمارتين 194 - 195، يوم الإثنين 16 /6/ 2025، ووحدات العمارتين 195 - 196، يوم الثلاثاء 17 /6/ 2025، ووحدات العمارتين 197 - 198، يوم الأربعاء 18 /6/ 2025، ووحدات العمارتين 199 - 200، يوم الخميس 19 /6/ 2025، ووحدات العمارتين 201 - 202، يوم الأحد 22 /6/ 2025، ووحدات العمارتين 203 - 204، يوم الإثنين 23 /6/ 2025، ووحدات العمارتين 205 - 206، يوم الثلاثاء 24/6/2025، ووحدات العمارتين 207 - 208، يوم الأربعاء 25 /6/ 2025، ووحدات العمارتين 209 - 210، يوم الخميس 26/6/2025.

كما سيتم تسليم وحدات العمارتين 211 - 212، يوم الأحد 29 /6/ 2025، ووحدات العمارتين 214 – 213، يوم الثلاثاء 1 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 215 – 216، يوم الأربعاء 2 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 217 – 218، يوم الخميس 3 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 219 – 220، يوم الأحد 6 /7/ 2025، ووحدات العمارة 221، يوم الإثنين 7 /7/ 2025.

وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بشارع التسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

كشف المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن اجراءات الجهاز لتحسين وتنمية وتعمير مشروعات بيت الوطن ودار مصر بالمدينة.

وأكد الغيطي بيع كافة قطع الأراضي المخصصة للخدمات داخل "بيت الوطن"، ضمن خطة الجهاز لتوفير بنية خدمية متكاملة، تشمل (مدارس، مراكز طبية، أنشطة تجارية، وغيرها)، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ورفع جودة الحياة بالمنطقة.

وحول ملف الطرق، أعلن رئيس الجهاز أن خطة تطوير الطرق الرئيسية في "بيت الوطن" تسير وفق الجدول الزمني الموضوع، إلى جانب الانتهاء من جميع الطرق الرابطة على الطريق الأوسطي، تمهيدًا للبدء في رفع كفاءة الطرق الداخلية وتطويرها بشكل شامل.

والتقى الغيطي عددًا من سكان منطقة "بيت الوطن" وكمبوند "دار مصر" المرحلة الثانية بمنطقة الأندلس، لمناقشة مقترحاتهم ومطالبهم، وذلك في إطار حرص الجهاز على تعزيز قنوات التواصل المجتمعي، والوقوف على التحديات التي تواجه السكان والعمل على معالجتها بشكل فوري وفعّال.

وخلال اللقاء الأول بسكان "بيت الوطن"، استمع المهندس عبدالرءوف الغيطى، إلى شكاوى السكان المتعلقة بقطاعات المرافق والبنية التحتية، موضحًا أن مياه الشرب متوفرة بجميع أحياء "بيت الوطن"، مشددًا على ضرورة عدم انقطاعها إلا في حالات الطوارئ القصوى، ووجه المهندس جمال فهمي، نائب رئيس الجهاز لقطاع المرافق، بتكثيف المتابعة اليومية، وضمان استمرارية تدفق الخدمة دون انقطاع.

وفيما يخص قطاع الكهرباء، أوضح الغيطى أن جميع الأحياء تم تسليمها لشركة الكهرباء المختصة، باستثناء حلقتين بالحي الرابع، وجارٍ حاليًا إنهاء الأعمال بهما تمهيدًا لتسليمهما، كما كلف المهندس هشام محمد علي، مدير عام إدارة الكهرباء، بسرعة إنارة الشوارع الرئيسية وتحقيق الانتشار الكامل لأعمدة الإنارة في نطاق المشروع.

وخلال لقائه بسكان كمبوند "دار مصر" المرحلة الثانية بالأندلس، استمع المهندس عبدالرءوف الغيطى إلى أبرز المشكلات التي تواجه السكان، خاصة المتعلقة بأعمال النظافة العامة والتجميل والصيانة.

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