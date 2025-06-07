كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد للوحدات التجارية والخدمية للبيع بالمزاد العلني.

وتطرح مدينة العاشر من رمضان،11 محلا تجاريا وصيدليةبمساحات تتراوح بين ( ١٥م٢: ٤٦م٢) بالسوق التجارية المنفذة بالقطعة رقم 3 بمنطقة المطورين الجنوبية - مجمع (ج) بالمدينة.

وتعقد جلسة المزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٨.

تنفيذ حملات مكثفة لرصد وضبط أي مخالفات

كما حذر جهاز مدينة 6 أكتوبر جميع المواطنين وأصحاب الأراضي من أي أعمال بناء أو إنشاءات خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز 6 أكتوبر، أنه سيتم تنفيذ حملات مكثفة لرصد وضبط أي مخالفات، مع اتخاذ إجراءات فورية تشمل قطع المرافق ووقف أي أعمال تتم دون تصريح رسمي، وإزالة المخالفات في مهدها بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على أن جميع شركات الخرسانة الجاهزة مُلزمة التزامًا تامًا بعدم العمل داخل المدينة أو توريد الخرسانة لأي موقع إلا بعد التحقق من وجود رخصة بناء سارية، وأي مخالفة لهذا القرار ستُقابل بإجراءات صارمة، حيث سيتم التحفظ الفوري على المضخات وسيارات الخرسانة المستخدمة في مواقع البناء المخالفة، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح دون استثناء.

وأعلن المهندس محمد مصطفى رفع درجة الاستعداد في جميع المرافق والخدمات بالمدينة خلال إجازة العيد، حيث تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أداء المرافق العامة والتدخل الفوري في حال حدوث أي طوارئ تتعلق بمياه الشرب أو الصرف الصحي.

وقال إنه تم تكثيف جهود النظافة وتعزيز حملات رفع المخلفات لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي، على التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية وشرطة التعمير، للتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف خلال فترة الإجازة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، حفاظًا على النسق الحضاري للمدينة ومنع العشوائيات.

ويناشد "عرنده" المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات متعلقة بالمرافق عبر الخط الساخن ( 15100) على مدار 24 ساعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.