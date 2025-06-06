الرعاية الصحية: الفرق الطبية تنتشر في الميادين لتقديم الفحوصات للمواطنين أيام العيد

تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية جهودها الميدانية المكثفة بدءًا من اليوم الأول لعيد الأضحى حتى نهاية أيام الاحتفالات، وذلك لضمان صحة وسلامة المواطنين في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ خطة الهيئة العامة للرعاية الصحية لتأمين الخدمات الصحية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

تقديم الفحوصات الطبية العاجلة والخدمات العلاجية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الفرق الطبية التابعة للهيئة منتشرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في الساحات والميادين وأماكن التجمعات بالمحافظات الست "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان" لتقديم الفحوصات الطبية العاجلة والخدمات العلاجية، إلى جانب التوعية والإرشادات الصحية للمواطنين، لتعريز الرعاية المتكاملة في مختلف الأوقات.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن الهيئة دفعت بفرق ميدانية مكثفة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، وضمان الجاهزية الكاملة للمنشآت الصحية التابعة لها، بما يشمل المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة، لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة وفاعلية، معربًا عن تقديره لجهود الفرق الطبية والإدارية العاملة في مختلف المحافظات، والتي تواصل العمل بلا توقف لضمان صحة وسلامة الجميع.

فيما نوه رئيس الهيئة أن غرف الطوارئ والأزمات بالهيئة منعقدة على مدار الساعة، وذلك في إطار منظومة متكاملة للاستجابة الفورية لأي طارئ صحي خلال أيام العيد، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية، والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن توفير أقصى درجات الأمان الصحي للمواطنين.

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