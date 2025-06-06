وزير الصحة يجتمع مع نظيره السعودي للاطمئنان على حالة الحجاج المصريين

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزير الصحة السعودي، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للحجاج المصريين، ضمن برنامج زيارته للمملكة العربية السعودية.

جولة داخل مستشفى جبل الرحمة بمنطقة المشاعر المقدسة

وقام الوزيران بجولة داخل مستشفى جبل الرحمة بمنطقة المشاعر المقدسة، تضمنت الاطمئنان على الحالة الصحية لأحد الحجاج المصريين المحتجزين لتلقي العلاج، ثم توجه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى مخيمات إقامة الحجاج المصريين بمنطقة جبل الرحمة، حيث تفقد الإجراءات الطبية المُنفذة في المخيمات، وذلك بالتنسيق مع السلطات الصحية السعودية.

وتوجه الدكتور خالد عبدالغفار، بالشكر والتقدير للسلطات الصحية بالمملكة العربية السعودية، على ما لمسه من إجراءات وقائية وإسعافية وطبية عالية الكفاءة والانضباط، والتي تضمن سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، استقرار الوضع الصحي للحجاج المصريين، مشيرًا إلى الجهود المتميزة التي تبذلها السلطات الصحية السعودية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن عيادات بعثة الحج الطبية قدمت للحجاج المصريين 35 ألفًا و820 خدمة طبية، منذ بداية موسم الحج، بينهم 32 ألفًا و878 خدمة، قدمتها عيادات البعثة في مكة المكرمة، و2942 خدمة في المدينة المنورة، كما تم تحويل 358 حالة مرضية إلى المستشفيات السعودية، بينها 100 حالة تم حجزها للعلاج، خرج منهم 93 حالة بعد تحسنهم، فيما أجري 26 تدخلًا طبيًا، إلى جانب 14 عملية جراحية، كما تم التنسيق لإجراء 5 جلسات غسيل كلوي، وأخرى للعلاج الكيماوي دون تسجيل أي مضاعفات.

وقال «عبدالغفار» إن فرق البعثة الطبية واصلت تنظيم ندوات توعوية يومية، بلغ عددها 1491 ندوة صحية، حضرها أكثر من 58 ألفًا و667 حاجًا، وذلك لتوعيتهم بالإجراءات الوقائية وكيفية الحفاظ على صحتهم طوال فترة المناسك.



‎

وتؤكد وزارة الصحة والسكان المصرية، استمرار التنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للحجاج المصريين، مع تمنياتها لجميع الحجاج بالسلامة والعودة إلى أرض الوطن سالمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.