الجمعة 06 يونيو 2025
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محافظات

التحالف الوطني ينظم حفلا موسيقيا احتفالا بالعيد في كفر الشيخ

الحفل
الحفل

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، حفلا موسيقيا ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك بشوارع مدينة كفر الشيخ، وسط أجواء من البهجة والفرحة والتفاعل الجماهيري من المواطنين، وتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال.

  • حضور كثيف في الحفل

وشهد الحفل حضورًا كثيفًا من أبناء المحافظة، الذين توافدوا على شوارع المحافظة للاحتفال بالعيد في أجواء ترفيهية راقية، حيث تنوعت الفقرات الفنية المقدمة، أضفت جميعها طابعًا مميزًا على الاحتفالات.

 

 

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وأكد اللواء علاء عبد المعطي،  محافظ كفرالشيخ، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الوعي الثقافي، ودعم الأنشطة الفنية والمجتمعية التي تُسهم في نشر البهجة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في العديد من المجالات ومن بينها تنظيم فعاليات نوعية تخاطب مختلف فئات المجتمع.

 

وتوافد أهالي المحافظة على الميادين بمدينة كفر الشيخ، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وأقبل الأطفال على شراء الألعاب المتنوعة، إضافة لتبادل التهاني بالعيد، وسط فرحة أهالينا بأجواء عيد الأضحى المبارك.

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التحالف الوطني إحتفالات العيد كفر الشيخ

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