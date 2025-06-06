ضبط شخصين بحوزتهما عقاقير مخدرة بـ 4 ملايين جنيه بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في ضبط شخصين تورطا في جلب وترويج الأقراص والعقاقير المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.

ضبط شخصين بالجيزة بحوزتهما عقاقير مخدرة بقيمة 4 ملايين جنيه

وبعد تحريات دقيقة وتقنين للإجراءات، تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهما نحو 221 ألف قرص مخدر، 9 آلاف أمبول لعقاقير مخدرة، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، وسيارتين تستخدمان في نشاط الترويج والنقل.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 4 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة للتحقيق.

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