محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

وجه محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى التهنئة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وكتب محمد صلاح في تغريدة عبر حسابه الرسمية بمنصة "إكس" "عيد سعيد وكل سنة وأنتم طيبين".

من ناحية اخرى كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن تطورات مفاجئة في سباق جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، حيث وضعت النجم المغربي أشرف حكيمي في صدارة المرشحين، متقدمًا على المصري محمد صلاح، الذي كان يُعتبر الأوفر حظًا لنيل الجائزة المرموقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

ووصفت الصحيفة الفرنسية، في تقرير موسّع نشرته، ترشيح حكيمي بأنه الأقوى منذ تتويج مواطنه مصطفى حجي بالجائزة عام 1998، مشيرة إلى أن الموسم "الاستثنائي" الذي قدمه مدافع باريس سان جيرمان يجعله المرشح الأول للتتويج بالكرة الذهبية الأفريقية لعام 2025.

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