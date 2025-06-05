صدمة لـ محمد صلاح في سباق جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن تطورات مفاجئة في سباق جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، حيث وضعت النجم المغربي أشرف حكيمي في صدارة المرشحين، متقدمًا على المصري محمد صلاح، الذي كان يُعتبر الأوفر حظًا لنيل الجائزة المرموقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

ووصفت الصحيفة الفرنسية، في تقرير موسّع نشرته، ترشيح حكيمي بأنه الأقوى منذ تتويج مواطنه مصطفى حجي بالجائزة عام 1998، مشيرة إلى أن الموسم "الاستثنائي" الذي قدمه مدافع باريس سان جيرمان يجعله المرشح الأول للتتويج بالكرة الذهبية الأفريقية لعام 2025.

وبحسب ليكيب، فقد تألق حكيمي بشكل لافت هذا الموسم، حيث فاز بجميع الألقاب المحلية مع سان جيرمان، وشارك في 48 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف، وقدم 14 تمريرة حاسمة، كما لعب دورًا حاسمًا في مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا، بتسجيله في مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، الأخير كان ضد فريقه السابق إنتر ميلان.

ورغم هذه الأرقام، لم تغفل الصحيفة التألق الفردي اللافت لـ محمد صلاح، الذي أنهى موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز بتحقيق 29 هدفًا و18 تمريرة حاسمة، كأعلى مساهمة تهديفية في تاريخ "البريميير ليغ" بنظام 20 فريقًا. كما قاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي على حساب آرسنال، ما يجعل حظوظه قائمة رغم تراجع التوقعات.

وتوقعت ليكيب أن تكون المنافسة بين النجمين محتدمة حتى لحظة الإعلان الرسمي عن الفائز، خصوصًا في ظل الزخم الإعلامي والدعم الجماهيري الذي يحظى به كلا اللاعبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.