الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد رحيله مساء أمس، 5 معلومات عن الملحن محمد كرارة

الملحن محمد كرارة،
الملحن محمد كرارة، فيتو

رحل عن عالمنا مساء أمس الملحن محمد كرارة، وحرص العديد من زملائه ومحبيه في الوسط الفني، على نعيه عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من أصدقائه ومتابعيه عن صدمتهم الكبيرة بسبب وفاته. 

5 معلومات عن الملحن محمد كرارة

وتستعرض “فيتو” في التقرير التالي 5 معلومات عن الملحن الذي فارق عالمنا مساء أمس:  

  1. درس محمد كرارة الموسيقى وتخرج من معهد الموسيقى العربية.
  2. قام بتلحين عدد من الأغاني المعروفة، ومنها "الفرح" و"الخير في بلدي" و"عالم مش سالكة".
  3. لم يقتصر دوره على التلحين فقط، بل قام بالغناء في بعض المناسبات.
  4. من بين الأغاني التي قام بتلحينها وغنائها أيضًا: "ولحد إمبارح" و"بحبه والله".
  5. من المقرر أن يتم تشييع جثمانه اليوم الجمعة 6 يونيو عقب صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بمنطقة المنيل، على أن يوارى جسده الثرى في مقابر العائلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد كرارة الملحن محمد كرارة 5 معلومات عن الملحن محمد كرارة

الأكثر قراءة

هل صلاة العيد في جماعة تغني عن صلاة الجمعة؟، الأزهر يحسم الجدل

بعد انتهاء عقده مع الزمالك، تعرف على مشوار أيمن الرمادي في الفريق

6 صور ترصد صلاة عيد الأضحى بمسجد مصر بحضور السيسي

فرص مصر في التأهل لكأس العالم للناشئين والشباب ومجموعات الفراعنة

عقب أداء السيسي صلاة العيد، 10 معلومات عن مسجد مصر بالعاصمة الجديدة (فيديو وصور)

دموع في العيد، بكاء سيدة في صلاة عيد الأضحى بمسجد مصطفى محمود يخطف الأنظار (صور)

أهالي الإسكندرية يتوجهون إلى الشواطئ هربا من حرارة الطقس (فيديو وصور)

وسط تكبيرات العيد، القصف الإسرائيلي يسقط 52 شهيدا في غزة

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أسعار النحاس في السوق اليوم الخميس 5 يونيو 2025

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 5 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد رياضيات من العاملين بالحصة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العيدية في المنام وعلاقته بقدوم أوقات مليئة بالسرور

هل صلاة العيد في جماعة تغني عن صلاة الجمعة؟، الأزهر يحسم الجدل

أعمال الحج في أول أيام عيد الأضحى، 5 أعمال لضيوف الرحمن اليوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية