بعد رحيله مساء أمس، 5 معلومات عن الملحن محمد كرارة

رحل عن عالمنا مساء أمس الملحن محمد كرارة، وحرص العديد من زملائه ومحبيه في الوسط الفني، على نعيه عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من أصدقائه ومتابعيه عن صدمتهم الكبيرة بسبب وفاته.

5 معلومات عن الملحن محمد كرارة

وتستعرض “فيتو” في التقرير التالي 5 معلومات عن الملحن الذي فارق عالمنا مساء أمس:

درس محمد كرارة الموسيقى وتخرج من معهد الموسيقى العربية. قام بتلحين عدد من الأغاني المعروفة، ومنها "الفرح" و"الخير في بلدي" و"عالم مش سالكة". لم يقتصر دوره على التلحين فقط، بل قام بالغناء في بعض المناسبات. من بين الأغاني التي قام بتلحينها وغنائها أيضًا: "ولحد إمبارح" و"بحبه والله". من المقرر أن يتم تشييع جثمانه اليوم الجمعة 6 يونيو عقب صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين بمنطقة المنيل، على أن يوارى جسده الثرى في مقابر العائلة.

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